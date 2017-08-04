Решение о непродлении срока действия паспортов в Армении вступит в силу на следующей неделе

Решение, согласно которому, срок действия паспортов в Армении не будет больше продлеваться, вступит в силу 12-го августа 2017 года, сообщил сегодня на своей странице в Facebook начальник управления виз и паспортов Полиции Армении Мнацакан Бичахчян. "Как мы уже сообщали, правительство Армении приняло решение, согласно которому срок действия паспортов старого образца продлеваться больше не будет. Если срок действия паспорта истек, нужно обратиться для его замены. Решение правительства Армении уже опубликовано на официальном сайте. Оно вступит в силу 12-го августа 2017 года", - написал Мнацакан Бичахчян. "Следует также принять к сведению, что с момента вступления решения в силу срок действия паспорта продлеваться не будет, а паспорта с продленным до этого сроком будут действительны до истечения срока, указанного на печати", - пояснил он.