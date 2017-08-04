В Минюст Азербайджана передано заявление блогера А. Лапшина об экстрадиции в Израиль

  • Lragir.am
  • Право - 04 Августа 2017, 12:25
Заявление осужденного в Баку российско-израильского блогера Александра Лапшина об экстрадиции в Израиль передано в министерство юстиции Азербайджана, приговор по делу блогера вступает в силу 14 августа, сообщил РИА Новости адвокат Лапшина Эдуард Чернин.

Лапшин имеет, помимо российского, гражданство Израиля, официальные представители которого следили за процессом и продолжают оказывать консульскую поддержку соотечественнику. Ранее Чернин сообщил РИА Новости, что Лапшин подал заявление об экстрадиции в Израиль.

«Заявление об экстрадиции передано в Минюст», – сказал Чернин.

Он добавил, что экстрадиция возможна только после вступления в силу приговора суда. «Приговор вступает в силу приблизительно 14 числа», – сообщил адвокат.

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