В Минюст Азербайджана передано заявление блогера А. Лапшина об экстрадиции в Израиль

Заявление осужденного в Баку российско-израильского блогера Александра Лапшина об экстрадиции в Израиль передано в министерство юстиции Азербайджана, приговор по делу блогера вступает в силу 14 августа, сообщил РИА Новости адвокат Лапшина Эдуард Чернин. Лапшин имеет, помимо российского, гражданство Израиля, официальные представители которого следили за процессом и продолжают оказывать консульскую поддержку соотечественнику. Ранее Чернин сообщил РИА Новости, что Лапшин подал заявление об экстрадиции в Израиль. «Заявление об экстрадиции передано в Минюст», – сказал Чернин. Он добавил, что экстрадиция возможна только после вступления в силу приговора суда. «Приговор вступает в силу приблизительно 14 числа», – сообщил адвокат.