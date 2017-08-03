Правительство Армении одобрило антитабачную стратегию

Правительство Армении в ходе сегодняшнего заседания одобрило стратегию борьбы с курением и программу мероприятий на 2017-2020 годы в рамках этой стратегии. Как передает Panorama.am, министр здравоохранения Армении Левон Алтунян отметил, что цель – принять меры в направлении сокращения использования и потребления табака, охраны здоровья населения. Так, ожидаемые результаты от проводимых в рамках стратегии мероприятий в частности таковы: сокращение распространенности использования табака (на 1,5-2% в год), относительное сокращение коэффициента распространенности использования табака среди мужчин в возрасте от 15 лет и выше – до 10%, сокращение воздействия вторичного табачного дыма. После представления проекта решения Л.Алтуняном премьер Армении Карен Карапетян заявил: «Так что, курите меньше».