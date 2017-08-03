Трамп анонсировали иммиграционную реформу: что будет с Грин-картами

Президент США Дональд Трамп высказался в среду, 2 августа, в поддержку законопроекта об отмене лотереи по выдаче грин-карт иммигрантам и сокращении легальной миграции в страну в два раза.

Вместо лотереи должен быть введен "соревновательный процесс подачи заявок", заявил Трамп. По его словам, благодаря этому больше шансов на получение вида на жительство и разрешения на работу в США будут иметь мигранты, которые "говорят на английском, могут финансово обеспечить себя и свою семью и обладают навыками, необходимыми для американской экономики", заявил Трамп. Предлагаемая иммиграционная система похожа на ту, которая существует в Канаде и Австралии, указано в пресс-релизе на сайте Белого дома.

В результате планируется в два раза снизить число въезжающих в США легальных мигрантов. Сейчас вид на жительство в Соединенных Штатах получают около 1 млн иностранцев ежегодно. Около 50 тысяч человек в год получают грин-карты через лотерею.

Кроме того, проект поправок предполагает сокращение числа выдаваемых беженцам разрешений на пребывание в стране до 50 тысяч в год.