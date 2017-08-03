Турция арестовала французского журналиста по подозрению в терроризме

Власти Турции арестовали гражданина Франции Люпа Бюро по подозрению в участии в террористической деятельности и в связях с курдскими повстанцами. Об этом в среду, 2 августа, сообщает агентство AFP. Проживающий в Турции Люп Бюро был задержан пять дней назад пограничниками на границе Ирака и Турции. 2 августа Бюро был помещен под арест. В его Твиттере написано, что он является студентом журфака. Он также сотрудничает в качестве внештатного корреспондента с телеканалом TV5 Monde. Поводом для претензий со стороны турецких властей стали найденные в телефоне француза фотографии, где он запечатлен в компании курдских боевиков из движения «Отряды народной самообороны», которую Анкара считает террористической организацией. Во французском внешнеполитическом ведомстве заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг ареста французского гражданина. Ранее, в мае 2017-го, в Турции был задержан французский фотожурналист Матиас Депардон. Он пробыл месяц в заключении, после чего был депортирован на родину. Об этом сообщает rfi.