Судебное заседание по делу Андриаса Гукасяна отложено

Радио Азатутюн Сегодняшнее судебное заседание по делу члена оппозиционной инициативы «Вставай, Армения!» было отложено. В начале заседания Андриас Гукасян заявил, что его адвокат не в городе и вернется только 16 августа. Судья отложил судебное слушание, заявив, что оно возобновится после возвращения адвоката, чтобы не нарушались права подсудимого. Согласно обвинительному заключению, Андриас Гукасян в июле прошлого года организовал массовые беспорядки, а также пытался присоединиться к вооруженной группе «Сасна црер», захватившей территорию полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване. Гукасян утверждает, что следствие проходило незаконно. Напомним, что вооруженная группа «Сасна црер» в составе около трех десятков человек 17 июля 2016 года захватила и в течение двух недель удерживала территорию полка ППС полиции в Ереване. 31 июля члены группы сдались правоохранителям. В течение этого периода погибли трое полицейских. Несколько членов «Сасна црер» были ранены.