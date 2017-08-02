Кремль: российские добровольцы могут воевать в Сирии не по линии государства

Кремль сказал в среду, что если в Сирии помимо военнослужащих воюют и другие российские граждане, то они являются добровольцами и находятся там "не по линии государства". Ранее в среду Рейтер сообщил, что потери России в Сирии за этот год резко выросли и достигли 40 погибших, значительная часть которых - частные военные специалисты, плотно взаимодействующие с российской армией. "Если есть в Сирии российские граждане в виде добровольцев и так далее, это не по линии государства и к Минобороны не имеет никакого отношения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о данных Рейтер.