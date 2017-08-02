Степанакерт: Граждане Азербайджана Аскеров и Гулиев располагают возможностью видеообщения с родственниками

Отбывающие наказание в уголовно-исполнительном учреждении в Нагорном Карабахе граждане Азербайджана Дильхам Аскеров и Шахбаз Гулиев располагают возможностью видеообщения с родственниками. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян, комментируя по просьбе корреспондента Новости Армении – NEWS.am сообщение о том, что ЕСПЧ начал коммуникацию по иску супруг Аскерова и Гулиева, Фирузы Аскеровой и Альбины Вейсаловой. Как отметил Артак Бегларян, исходя из соображений безопасности граждан Азербайджана, они содержался в УИУ закрытого режима. «У них есть возможность ежедневно совершать прогулки. В настоящее время каких-либо вопросов, связанных с питанием и здоровьем, нет. В случае возникновения проблем со здоровьем приглашаются соответствующие специалисты», - отметил Бегларян. Он также подчеркнул, что оба гражданина АР посредством МККК обмениваются посланиями с родственниками, и даже имеют возможность видеообщения. Напомним, что граждане Азербайджана Граждане Азербайджана Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров, а также ликвидированный третий участник группы Гасан Гасанов, имея при себе оружие и боеприпасы, 29 июня 2014 года незаконно пересекли государственную границу НКР и проникли на территорию Шаумянского района республики с целью осуществления разведывательной деятельности. Они с применением оружия 4 июля похитили несовершеннолетнего гражданина НКР Смбата Цаканяна, тело которого было обнаружено 15 июля с огнестрельными ранениями в лесной полосе общин Карвачар и Манашид Шаумянского района. Кроме того, Гасанов вечером 11 июля на 32-ом километре автодороги Варденис – Карвачар на почве национальной ненависти из огнестрельного оружия убил жителя Еревана Саркиса Абрамяна (1971 года рождения), а жительнице села Дзорахбюр Котайкской области Карине Давтян нанес огнестрельные ранения. Он оказал вооруженное сопротивление в ходе операции по его задержанию и был обезврежен. По решению суда в Нагорном Карабахе 29 декабря 2014 года Аскеров приговорен к пожизненному заключению. Гулиев приговорен к 22 годам лишения свободы. Апелляционный и Кассационный суды оставили приговор без изменений. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Степанакерт: Граждане Азербайджана Аскеров и Гулиев располагают возможностью видеообщения с родственниками
- Право - 02 Августа 2017, 10:11