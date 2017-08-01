Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы на кладбище в Армении

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, совершенного сегодня в селе Шамирам Арагацотнской области способом, опасным для жизни многих людей. Об этом сообщает пресс-служба СК Армении. По предварительным данным, предполагаемый преступник, побуждаемый личными недружескими отношениями, ворвался в помещение, открыл стрельбу по находившимся там людям, и сбежал с места происшествия. От полученных в результате стрельбы ранений три человека погибли на месте, один – в медцентре, шесть человек с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения. "Создана следственная группа. С привлечением специалистов проводится осмотр места происшествия. Предпринимаются необходимые совместные крупномасштабные следственные и оперативно-розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента, а также розыск предполагаемого преступника и передачу его органу, осуществляющему производство", - отмечается в сообщении.