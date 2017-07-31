Радио Азатутюн Сегодня стартовало судебное заседание по делу бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна, обвиняемого в незаконном приобретении оружия и отмывании денег. В ответ на вопрос Радио Азатутюн, как он относится к предъявленному ему обвинению в отмывании денег, Бабаян ответил: «Это ложь, я не имею к этому никакого отношения. Сейчас вы все услышите и узнаете». Судебное разбирательство проходит в суде общей юрисдикции общин Кентрон и Норк-Мараш города Еревана. Напомним, Бабаян обвиняется в отмывании денег, а также в незаконном приобретении переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». Экс-министр обороны Карабахе не признает предъявленные ему обвинения. Сегодняшнее судебное заседание было прервано, поскольку отсутствовала адвокат другого подсудимого по делу, Армена Погосяна, Виктория Геворкян. Следующее заседание суда состоится 28 августа.
Самвел Бабаян: «Это ложь, я не имею к этому никакого отношения»
- Право - 31 Июля 2017, 17:14