Самвел Бабаян: «Это ложь, я не имею к этому никакого отношения»

Радио Азатутюн Сегодня стартовало судебное заседание по делу бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна, обвиняемого в незаконном приобретении оружия и отмывании денег. В ответ на вопрос Радио Азатутюн, как он относится к предъявленному ему обвинению в отмывании денег, Бабаян ответил: «Это ложь, я не имею к этому никакого отношения. Сейчас вы все услышите и узнаете». Судебное разбирательство проходит в суде общей юрисдикции общин Кентрон и Норк-Мараш города Еревана. Напомним, Бабаян обвиняется в отмывании денег, а также в незаконном приобретении переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». Экс-министр обороны Карабахе не признает предъявленные ему обвинения. Сегодняшнее судебное заседание было прервано, поскольку отсутствовала адвокат другого подсудимого по делу, Армена Погосяна, Виктория Геворкян. Следующее заседание суда состоится 28 августа.