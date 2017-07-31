В России задержан “вор в законе” Ара Мурадян, он же Ара Армавирский

  • Фактинфо, Информационное агентство
  • Право - 31 Июля 2017, 15:05
В Армавире по ходатайству следствия суд заключил под стражу “вора в законе”Ару Мурадяна, известного как Ара Армавирский, сообщает сайт “Преступная Россия”.

Как передает издание, по некоторым данным, “законника” подозревают в мошенничестве. Детали возбужденного в отношении него уголовного дела пока держатся в тайне в интересах следствия.

Две недели назад Мурадян был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю и отправлен под административный арест на 15 суток. После того как срок ареста истек, Мурадяну было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как пишет СМИ, дело в отношении Ары Мурадяна может стать очередной громкой посадкой одного из представителей ближайшего окружения "вора № 1" Захария Калашова (Шакро Молодой). 

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