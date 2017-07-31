Отдых на одном из пляжей Севана закончился убийством двух человек

Отдых на пляже “Мираж” 30-го июля вылился в кровавый инцидент, который унес жизни двоих человек. 30-го июля в 19:15 в медцентр Севана был доставлено тело жителя Севана Ашота Ованнисяна. Позже стало известно, что на территории той же зоны отдыха был убит 28-летний житель села Аргаванд. По сведениям “ФактИнфо”, на пляже “Мираж” произошла драка между Ашотом Ованнсияном, его сыновьями – Эдгаром и Мамиконом Ованнисянами - с одной стороны и Давидом Аракеляном и его друзьями - с другой, после чего А. Ованнисян мертвым был доставлен в медцентр. Драка продолжилась на трассе Ереван-Севан-Иджеван. Находившегося в автомобиле марки “Мерседес” Давида Аракеляна вывели из машины и выстрелили в него из охотничьего ружья. От полученных ранений последний скончался на месте. Сын Ашота Ованнисяна – Эдгар Ованнисян - заявил, что это он произвел выстрел с тем, чтобы отомстить за смерть отца. В ответ на запрос “ФактИнфо” В Следственном комитете Армении подтвердили, что поступил сигнал о гибели двух человек. По данному факту возбуждено уголовное дело. Один человек задержан. Назначены экспертизы.