Путин помиловал двух осужденных за госизмену по СМС

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании двух осужденных по делу о государственной измене — жительницы Сочи Марины Джанджгавы и жительницы Адлера Анник Кесян. Оба указа о помиловании (1 и 2) были подписаны главой государства 28 июля и в субботу, 29 июля, опубликованы на официальном портале правовой информации. Оба документа вступают в силу через десять дней со дня опубликования. Джанджгаву задержали в 2012 году. Жительницу Сочи 1958 года рождения обвинили в том, что она переписывалась со своим знакомым из Грузии Гоче Чхетии, которому она отправила СМС о движении российской военной техники. Чхетия оказался сотрудником спецслужб. В 2014 году суд в Ростове-на-Дону приговорил Джанджгаву к 12 годам колонии за госизмену. Кесян 1959 года рождения была задержана в 2014 году. Ее обвинили в том, что в 2008 году она отправила СМС о направлявшемся в Грузию поезде с военной техникой. Ее дочь Виолетта Ревазова рассказывала, что в 2008 году Кесян приезжала в Грузию, где на российско-грузинской границе познакомилась с мужчиной. По словам Ревазовой, тот позвонил и спросил, едут ли танки. «Ну и она написала: «Да, едут», — рассказывала дочь Кесян. 7 марта этого года Путин помиловал другую осужденную за госизмену по СМС, тоже жительницу Сочи Оксану Севастиди. Она была приговорена к семи годам лишения свободы за госизмену из-за сообщений, которые отсылала своему знакомому Тимуру Бускадзе в 2008 году, незадолго до боевых действий в Южной Осетии. Бускадзе спросил, не видела ли она в Сочи военной техники, и Севастиди рассказала ему о поезде, двигавшемся в сторону Абхазии.

