Суд в Турции освободил из-под стражи семерых журналистов, обвиняемых в связях с РПК

Суд в Турции вынес решение об условном освобождении семи журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet, арестованных по обвинению в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Sabah. Судебный процесс над 17 сотрудниками оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet, в том числе над ее главным редактором Муратом Сабунджу, исполнительным директором Акыном Аталаем и ведущими журналистами, начался в Стамбуле в понедельник. Первые 11 сотрудников Cumhuriyet были арестованы по решению суда в ноябре. Сейчас 11 подсудимых находятся над арестом, шестеро — под подпиской о невыезде. Еще два сотрудника газеты находятся в розыске, в том числе бывший главный редактор Джан Дюндар. Прокуратура Стамбула потребовала для обвиняемых от 7,5 до 43 лет тюремного заключения за "помощь вооруженной террористической группировке". Первый день процесса прошел в сопровождении уличных протестов возле здания суда.