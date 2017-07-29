BuzzFeed рассказал об убийстве Лесина в США

Михаил Лесин был убит в Вашингтоне перед встречей с сотрудниками Минюста США. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на двух агентов ФБР и сотрудника американской разведки, пожелавших остаться анонимными. Тело экс-главы «Газпром-Медиа» и бывшего министра печати России нашли в отеле Дюпон Сёркл 5 ноября 2015 года. Лесин скончался от «тупой травмы головы, полученной в результате силового воздействия», говорилось в отчете судмедэкспертизы. У него также были обнаружены травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. На следующий день знакомый Лесина, директор группы Vi Сергей Васильев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что у Лесина в Вашингтоне произошел «связанный с алкоголем» срыв: он ночью ушел из гостиницы. В конце октября 2016 года полиция США закрыла дело, назвав смерть экс-главы «Газпром-Медиа» несчастным случаем. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, его смерти способствовала «сильная интоксикация этанолом». Два агента ФБР и сотрудник разведки США, которые рассказали BuzzFeed о том, что Лесин был «забит до смерти», не участвовали в государственном расследовании, но, по их словам, узнали это от своих коллег, которые в расследовании участвовали. Два сотрудника ФБР рассказали изданию, что бюро собрало улики и провело ряд опросов свидетелей, которые указывают на то, что Лесин был убит. Ни один из агентов не предоставил деталей. Сотрудник разведки рассказал BuzzFeed, что Лесин был забит бейсбольной битой. другой источник издания, знакомый с результатами вскрытия, заявил, что у Лесина были сломаны ребра, о чем ранее не сообщалось. «Я прошу вас сказать так (что он был забит до смерти. — РБК)», — цитирует издание одного из сотрудников ФБР. «Есть попытка скрыть этот факт по причинам, которые мне непонятны», — заявил он. При этом агент ФБР сказал, что в бюро нет «ни одного человека», кто бы поверил, что «этот парень напился, упал и умер». «Все думают, что он был избит и за этим стоят Кремль и Путин», — добавил он. BuzzFeed также пишет со слов двух сотрудников ФБР о том, что отельный номер Лесина был оплачен Минюстом США. Сотрудники ведомства пригласили Лесина в Вашингтон на интервью о внутренней работе телеканала RT, который он основал. Он умер за день до встречи. ФБР и Минюст отказались от комментариев для BuzzFeed. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что американская сторона передала в прокуратуру России все данные, связанные со смертью Лесина, включая десятки часов съемки камер видеонаблюдения Впоследствии представительница столичной полиции Вашингтона Рейчел Рид в комментарии «РИА Новости» заявила, что не считает его смерть подозрительной. «У нас нет никаких дополнительных улик, о которых мы могли бы сообщить в настоящий момент», — цитирует ее агентство.

