ФСБ РФ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали семерых подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. Операция по задержанию прошла в пятницу. Все семеро подозреваемых — выходцы из Центральной Азии. По данным ФСБ, они планировали атаки на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей. Личности задержанных в интересах следствия не называются. ФСБ продолжает оперативно-следственные мероприятия.