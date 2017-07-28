По делу об убийстве советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна задержаны два человека. Об этом Новости Армении – NEWS.amсообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении. В убийстве Симоняна подозревают его жену и сына, они задержаны. Согласно предварительным данным, причиной убийства стали непримиримые отношения в семье. Как сообщает Shamshyan.com, убийство было совершено дома, после чего супруга Симоняна вместе с сыном Норайром обвязали труп проволоками, завернули в полиэтиленовые пакеты и ночью вывезли в безлюдное место. Полицейские также обнаружили инструмент преступления – топор, которым и был убит советник губернатора Армавирской области. Напомним, что 25 июля в 23:30 на территории «Овраг Даларика», расположенной в 300 метрах от 3-го километра дороги Мясникян – Даларик, был обнаружен связанный труп 52-летнего Манука Симоняна. В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о мотивах убийства и круге подозреваемых в совершении преступления. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
В убийстве советника губернатора Армавирской области Армении подозревают его жену и сына
- Право - 28 Июля 2017, 12:43