В убийстве советника губернатора Армавирской области Армении подозревают его жену и сына

  • Lragir.am
  • Право - 28 Июля 2017, 12:43
По делу об убийстве советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна задержаны два человека. Об этом Новости Армении – NEWS.amсообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

В убийстве Симоняна подозревают его жену и сына, они задержаны. Согласно предварительным данным, причиной убийства стали  непримиримые отношения в семье.

Как сообщает Shamshyan.com, убийство было совершено дома, после чего супруга Симоняна вместе с сыном Норайром  обвязали труп проволоками, завернули в полиэтиленовые пакеты и ночью вывезли в безлюдное место. Полицейские также обнаружили инструмент преступления – топор, которым и был убит советник губернатора Армавирской области.

Напомним, что 25 июля в 23:30 на территории «Овраг Даларика», расположенной в 300 метрах от 3-го километра дороги Мясникян – Даларик,  был обнаружен связанный труп 52-летнего Манука Симоняна.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о мотивах убийства и круге подозреваемых в совершении преступления. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.

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