Дело об убийстве 52–летнего советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна раскрыто, есть задержанный. Об этом "ФактИнфо" сообщили в Следственном комитете Армении. Ранее СК сообщил, что 23-го июля 2017 года от жительницы Армавирской области поступило сообщение о том, что 22-го июля 2017 года около 22:00-23:00 ее супруг – Манук Симонян – вышел из дома и до сих пор не вернулся. По предварительным данным, М. Симоняна со двора дома позвал некий мужчина, после чего он вышел из дома, не сообщив о том, куда направляется, и больше не вернулся. В результате предпринятых мероприятий 25-го июля около 23:30 в местечке под названием “Ущелье Даларика”, расположенном справа от третьего километра трассы Мясникян-Даларик, на расстоянии 300 метров, было обнаружено связанное тело Манука Симоняна (1965 года рождения). По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 104(Убийство) Уголовного кодекса РА. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти. Приказом председателя Следственного комитета Армении расследованием дела об убийстве Манука Симоняна занимается Главное управление по расследованию особо важных дел.
Раскрыто убийство советника губернатора Армавирской области Армении
- Право - 28 Июля 2017, 10:25