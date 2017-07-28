Раскрыто убийство советника губернатора Армавирской области Армении

Дело об убийстве 52–летнего советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна раскрыто, есть задержанный. Об этом "ФактИнфо" сообщили в Следственном комитете Армении. Ранее СК сообщил, что 23-го июля 2017 года от жительницы Армавирской области поступило сообщение о том, что 22-го июля 2017 года около 22:00-23:00 ее супруг – Манук Симонян – вышел из дома и до сих пор не вернулся. По предварительным данным, М. Симоняна со двора дома позвал некий мужчина, после чего он вышел из дома, не сообщив о том, куда направляется, и больше не вернулся. В результате предпринятых мероприятий 25-го июля около 23:30 в местечке под названием “Ущелье Даларика”, расположенном справа от третьего километра трассы Мясникян-Даларик, на расстоянии 300 метров, было обнаружено связанное тело Манука Симоняна (1965 года рождения). По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 104(Убийство) Уголовного кодекса РА. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти. Приказом председателя Следственного комитета Армении расследованием дела об убийстве Манука Симоняна занимается Главное управление по расследованию особо важных дел.