Трамп может выбрать один из трех путей в вопросе антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп может выбрать один из трех путей при решении вопроса о введении новых санкций в отношении России после того как законопроект будет представлен на подпись главе государства. Об этом телеканалу CNN рассказал директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в четверг, 27 июля. "Он может подписать санкции именно такими, какие они есть, или может наложить на них вето и провести переговоры с целью еще более ужесточить ограничения против России", - подчеркнул он. При этом, по словам Скарамуччи, американский лидер предпочитает "контрмеры", в том числе в отношении России, и такие шаги президента, полагает директор по коммуникациям, нравятся американцам.