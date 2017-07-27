Власти не допустят давления на немецких инвесторов, заявил премьер Турции

РИА Новости. Турецкие власти не допускают мысли о каком-либо давлении на иностранных инвесторов, в том числе немецких, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на встрече в Анкаре с руководителями ряда компаний с немецким капиталом. "Власти Турции не допускают мысли о каком-либо давлении на инвесторов, часть из которых работает на местном рынке более полувека и воспринимается потребителями в качестве составной части турецкой экономики", — сказал Йылдырым, которого цитирует агентство Anadolu. По его словам, для властей Турции очень важно, чтобы интересы немецких инвесторов в Турции не пострадали от напряженности в отношениях двух стран. Правительство Турции считает компании с немецким участием не зарубежными, а отечественными, добавил Йылдырым. В минувший четверг глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что ФРГ пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары, кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции. МИД Турции назвал заявления Габриэля неприемлемыми и углубляющими кризис в отношениях между двумя странами.