За первое полугодие текущего года расследовано 332 уголовных дела о преступлениях коррупционного характера – СК Армении

332 уголовных дела по фактам преступлений коррупционного характера, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РА подлежащих расследованию Следственным комитетом РА, расследованы за первое полугодие 2017 года. Об этом сообщается на сайте СК Армении. Согласно сообщению, 62 из расследованных в подотчетный период уголовных дел касались злоупотребления должностными полномочиями( статья 308 Уголовного кодекса РА); 54 – злоупотребления властью, превышения или бездействия власти ( статья 375 Уголовного кодекса РА); 49 - злоупотребления полномочиями служащими коммерческих или иных организаций (статья 214 УК РА); 47 - присвоения или растраты с использованием должностного положения (п. 1 ч.2 ст. 179 УК) ; 40 – служебного подлога(статья 314 УК РА); 15 - дачи взятки(статья 312 УК РА); 12 - получения взятки(статья 311 УК РА) 8 - превышения должностных полномочий(статья 309 УК РА) 7 - получения общественным служащим, не являющимся должностным лицом, незаконного вознаграждения(статья 311.1 УК РА) и др. "За указанный период в суд с обвинительным заключением было направлено 33 уголовных дела о преступлениях коррупционного характера в отношении 67 лиц, из которых 15 дел в отношении 44 лиц расследовались Главным военным следственным управлением Следственного комитета РА", - отмечается в сообщении.