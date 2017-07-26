Александр Лапшин попросил об экстрадиции в Израиль

Российско-израильский блогер Александр Лапшин, приговоренный в Азербайджане к трехлетнему тюремному заключению, намерен добиваться экстрадиции в Израиль. Об этом заявил агентству «Интерфакс» его адвокат Эдуард Чернин. «Лапшин отказался подавать апелляцию. Он обратился в израильское посольство в Баку с просьбой добиваться его экстрадиции в Израиль», – сказал Чернин. Бакинский суд по тяжким преступлениям 20 июля приговорил Лапшина к трем годам тюремного заключения. Гособвинитель потребовал шесть с половиной лет для блогера. По решению суда, А.Лапшин будет отбывать заключение в тюрьме общего режима.