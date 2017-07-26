ЕС пообещал отстоять свои интересы от санкций США против России

В заявлении Еврокомиссии, распространенном в среду, 26 июля, говорится, что коллегия еврокомиссаров, обсудив проект антироссийских санкций США, выразила свою озабоченность. Это связано с возможным влиянием санкций «на энергетическую независимость ЕС», отмечается в сообщении. «Тот вариант документа, который был поддержан палатой представителей конгресса США, показывает, что ряд опасений ЕС был принят во внимание», — признает Еврокомиссия. Тем не менее, как указывают европейские чиновники, под санкции могут попасть любые компании (включая европейские), которые участвуют в строительстве, поддержании работы, ремонте и модернизации российских экспортных газопроводов. По мнению Еврокомиссии, введение санкций в нынешнем варианте может повлиять на реализацию проектов, имеющих ключевое значение для диверсификации поставок в ЕС. Речь, в частности, идет о реализации совместного проекта «Газпрома» и Shell «Балтийский СПГ», в рамках которого в порту Усть-Луга (Ленинградская область) должен быть построен завод по производству СПГ мощностью 10 млн т. Еврокомиссия в своем заявлении подчеркнула, что сохраняет свою приверженность санкционному режиму. Ее опасения касаются именно «негативных политических последствий» законопроекта, который был принят палатой представителей. В заявлении подчеркивается, что в обсуждении новых санкций с США задействованы все возможные дипломатические каналы и в случае необходимости Брюссель готов «к оперативным действиям». С критикой санкций 26 июля выступил и представитель МИД Германии Мартин Шефер. Он заявил, что проведение промышленной политики США под видом санкций является «неприемлемым», и призвал Вашингтон к более тесному взаимодействию по данному вопросу.

