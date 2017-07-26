Пропавший без вести советник губернатора Армавирской области найден мертвым в Армении

Тело мужчины обнаружено в ночь на среду на административной территории села Даларик, у дороги, ведущей в Каракерт. По предварительным данным, это – 52-летний Манук Симонян, который является советником губернатора Армавирской области Армении Ашота Каграманяна. По сведениям “ФактИнфо”, М. Симонян числился без вести пропавшим уже несколько дней. Его нашли обвязанным железной проволокой, лежащим ничком. Полуразложившееся тело было частично покрыто камнями. Рядом с трупом мужчины был обнаружен телефон. В Следственном комитете Армении подтвердили факт обнаружения тела. В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. Дело расследует следственное управление по Армавирской области.