Армянофобия в Азербайджане имеет глубокие корни – омбудсмены Армении и Арцаха

Армянофобия в Азербайджане имеет глубокие корни, и азербайджанская сторона не упускает возможности еще более углубить эту ненависть. Об этом, как передает «Арменпресс», заявил в беседе с журналистами защитник прав человека Армении Арман Татоян. «В Азербайджане лишить армянина жизни считается большой честью. Апрельские зверства, имевшие место до и после этого действия обусловлены, в том числе, и армянофобией. С первых же дней Апрельской войны проделана огромная работа, и в составленных докладах акцент ставится и на армянофобии»,- сказал Арман Татоян. По его словам, Азербайджан вкладывает большие средства и проводит широкомасштабную лоббистскую работу, следовательно, армянская сторона должна активизировать свою деятельность по различным направлениям. Как отметил омбудсмен Армении, за это время армянская сторона проделала огромную работу; по итогам собранных фактов подготовила доклады, которые представила международным структурам. Он указал на необходимость продолжения работы по всем каналам. Коснувшись ранее подготовленных докладов, омбудсмен Арцаха Рубен Меликян заявил, что в них внимание акцентировано на армянофобии, обстрелах и бомбардировках гражданских лиц, зверствах, учиненных азербайджанцами в отношении армян, которые оказались под их контролем. «Сбор фактов проводился с первых же дней Апрельской войны, была собрана объемная информация. После этого продолжался мониторинг: изучались азербайджанские источники, предоставляющие доказательства о совершенных ими зверствах. Международным структурам представлены соответствующие доклады. Должен подчеркнуть, что этот процесс имеет начало, но не имеет конца»,- сказал Рубен Меликян. Омбудсмен Армении Арман Татоян выразил свою озабоченность по поводу того, что в оценках международных структур отсутствует адресность. Он подчеркнул необходимость продолжения работы по всем звеньям. По его словам, при малейших нарушениях надо их фиксировать и представлять факты международному сообществу.