Кинорежиссёра Арика Манукяна арестовали в ОАЭ за съёмку рядом с мечетью

Приехавшего в ОАЭ снимать видео свадьбы своих знакомых российского кинорежиссера Арика Манукяна арестовали после запуска дрона с видеокамерой рядом с мечетью шейха Зайда, сообщает во вторник "Коммерсантъ". За несанкционированное использование беспилотника ему грозит крупный штраф или несколько месяцев тюрьмы. В данный момент Манукян находится под домашним арестом в Дубае. Как рассказал “Ъ” господин Манукян, съемки на парковке возле мечети, где стоял кабриолет, начались около 17 часов, однако спустя несколько минут квадрокоптер с видеокамерой заметили охранники, которые потребовали немедленно их прекратить, посадив беспилотник. Когда это было сделано, забрав дрон, охранники унесли его внутрь мечети, велев участникам съемок не расходиться. Спустя пару часов появилась полицейские, которые, просмотрев запись, отпустили молодоженов, а Арика Манукяна, его брата и родственника жениха доставили в участок. “Здесь всех троих допросили, отобрали у них паспорта и телефоны, после чего задержанных отправили в камеру, в которой они провели шесть дней. Причем задержанные все это время не могли связаться ни со своими родными, ни с сотрудниками российских консульства и посольства. Затем их в наручниках доставили в так называемую судебную тюрьму, поместив в камеру, где стояли всего три кровати. Их участникам съемок пришлось еще неделю делить с десятком подследственных индийцев и пакистанцев”, - передает издание. После вмешательства посольства РФ арестованных все-таки освободили из заключения, категорически запретив им покидать страну. «За все это время меня дважды допросили. Как я понял, нас обвиняют в том, что мы не только снимали без разрешения мечеть, но и расположенный рядом аэропорт. Но этого не было!» — утверждает Манукян. Во время следствия трое россиян находятся в Дубае под домашним арестом, сами оплачивая свое проживание. «Я хочу, чтобы все это быстрее завершилось. Готов уплатить штраф»,— отмечает режиссер, у которого из-за событий в ОАЭ остаются нереализованными несколько проектов. Однако в МВД ОАЭ, проводящем расследование, фигурантам не объясняют, сколько оно может занять времени. Заведующий консульским отделом посольства России в ОАЭ Рамиль Бикмуллин сообщил, что дипломаты делают все возможное для разрешения сложившейся ситуации. При этом он не исключает, что фигурантам расследования грозят не только штрафы, но и тюремное заключение. Стоит отметить, что власти ОАЭ весьма негативно относятся к запускам нелицензионных дронов. Например, в Дубае даже купить подобный аппарат невозможно без наличия соответствующей лицензии, а также без прохождения обязательной учебной программы по управлению беспилотником. Тем более запрещено использование подобных аппаратов для съемок без разрешения местных властей. За нарушение правил предусмотрены штрафы в размере более $50 тыс. и административные аресты.