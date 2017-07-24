Омбудсмен Армении призвал мировое сообщество публично осудить предпринятые Азербайджаном прицельные обстрелы мирного населения армянских сел

  • Lragir.am
  • Право - 24 Июля 2017, 17:17
Омбудсмен Армении выразил Офису комиссара Совета Европы по правам человека свою обеспокоенность в связи с действиями Азербайджана, использующего мирные населенные пункты в качестве мишени.

Как сообщает аппарат Защитника прав человека РА, омбудсмен Армении Арман Татоян провел телефонный разговор с представителем комиссара СЕ по правам человека по поводу предпринятого 20-22 июля азербайджанскими ВС обстрела приграничных сел Тавушской области Армении.

Арман Татоян выразил обеспокоенность  в связи с действиями Азербайджана, использующего мирных граждан и их имущество в качестве мишени, обстреливающего сельские школы, детские сады, жилые дома, особенно, в те часы дня, когда угроза жизни мирных жителей и вероятность причинения вреда их здоровью наиболее высока.

Омбудсмен Армении отметил, что международное сообщество должно публично осудить предпринятые Азербайджаном прицельные обстрелы мирного населения.

Согласно достигнутой между Омбудсменом Армении и Офисом комиссара СЕ по правам человека, данные  о последних обстрелах приграничных сел Чинари и Барекамаван Тавушской области Армении  и их последствиях будут в особом порядке обобщены и представлены комиссару. 

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