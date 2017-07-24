На акции протеста в Анкаре задержали более 60 человек

В Анкаре на антиправительственной акции в воскресенье, 23 июля, было задержано более 60 человек. Для разгона акции полиция использовала слезоточивый газ и водометы. Поводом для выступлений стала арест профессора литературы и учителя одной из школ. Ранее они объявили голодовку в знак протеста против своего увольнения, а также арестов и увольнений, не прекращающихся с неудавшейся попытки госпереворота летом 2016 года. С момента путча в Турции задержано более 50 тысяч человек, а 150 тысяч чиновников, юристов, военных и полицейских потеряли свою работу. Вступивший в силу летом 2016 года режим чрезвычайного положения, в частности, позволяющий президенту и правительству Турции вводить новые законы без одобрения парламента, постоянно продлевается. В последний раз турецкий парламент продлил его на три месяца 17 июля. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) в связи с арестами немецких журналистов и правозащитников 20 июля объявил об изменении политики в отношении Турции. Будут пересмотрены условия, на который ФРГ предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь, например в качестве государственных гарантий под кредиты. Габриэль также призвал страны ЕС пересмотреть условия предоставления помощи в рамках подготовки Турции к вступлению в Евросоюз.