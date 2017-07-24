Нападение на посольство Израиля в Иордании: есть жертвы

Один гражданин Иордании был убит и еще два человека - граждане Израиля и Иордании - получили ранения в результате нападения на израильское посольство в Аммане. Сообщается, что оба раненых иорданца (один из них позже скончался от ран) работали в мебельной компании и зашли в посольство незадолго до начала стрельбы. Детали произошедшего пока не сообщаются, причина нападения также непонятна. Израильское посольство в Аммане расположено в одном здании с жилым домом. Сейчас оно окружено силами безопасности, его сотрудники эвакуированы. Израильские власти не комментируют инцидент и ввели ограничения на публикацию его подробностей в прессе. Корреспондент Би-би-си, находящийся вблизи места событий, сообщает, что все прилегающие к посольству улицы оцеплены, однако власти пока не предоставляют никакой информации.