Эдмон Марукян в УИУ «Нубарашен» посетил Грачья Арутюняна

Депутат от фракции Национального Собрания Армении «Выход» Эдмон Марукян сегодня в Уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен» министерства юстиции посетил экстрадированного из РФ Грачья Арутюняна. «В настоящее время Грачья Арутюнян проходит соответствующее медицинское обследование в связи с имеющимися у него проблемами со здоровьем. У него довольно хорошее настроение, он был очень взволнован, отмечая, что не может найти слов, чтобы выразить свою благодарность армянскому народу за оказанную ему и его семье поддержку с момента несчастного случая и по сей день», – рассказал депутат на своей странице в социальной сети Facebook. Осужденный в РФ гражданин Армении Грачья Арутюнян 20 июля был экстрадирован на родину – для дальнейшего отбывания наказания в РА в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц от 1983 года.