Сешнс обсуждал с послом РФ предвыборную кампанию Трампа

Посол России в США Сергей Кисляк отчитывался своему руководству в Москве о том, что общался с бывшим советником Дональда Трампа Джеффом Сешнсом по поводу предвыборной кампании в 2016 году. Об этом сообщила в пятницу, 21 июля, американская газета The Washington Post со ссылкой на источники в прошлой и нынешней администрации США. Как пишет издание, отчеты Кисляка были перехвачены американской разведкой. Сешнс и Кисляк вели "существенные" беседы по вопросам, касавшихся отношений Трампа с Россией и о перспективах этих отношений в том случае, если Трамп победит на выборах. Нынешний генеральный прокурор США Джефф Сешнс был советником Трампа во время предвыборной кампании. В марте 2017 года в газете The Washington Post появились публикации о том, что Сешнс дважды встречался с послом РФ Кисляком в 2016 году, но при вступлении в должность генпрокурора утаил эту информацию. Джефф Сешнс неоднократно опровергал эти сведения, в том числе под присягой в Сенате. Трамп 19 июля выразил сожаление в связи с тем, что назначил Сешнса генпрокурором. По его словам, он никогда не сделал бы этого, если бы знал, что Сешнс отстранится от проводимого ФБР расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.