Грачья Арутюнян находится в УИУ «Нубарашен»

Гражданин Армении Грачья Арутюнян, экстрадированный из России в Армению, в настоящее время содержится в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен» министерства юстиции РА. Об этом сообщили Panorama.am из пресс-службы Минюста РА. При этом в министерстве напомнили, что вид исправительного учреждения и место отбывания наказания определит Комиссия по распределению Уголовно-исполнительного управления. Осужденный в РФ гражданин Армении Грачья Арутюнян накануне, 20 июля, был экстрадирован на родину – для дальнейшего отбывания наказания в РА в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц от 1983 года.