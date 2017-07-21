Немецкий технологический концерн Siemens органичивает свою деятельность на российском рынке. Такое решение руководство компании приняло в пятницу, 21 июля, после того, как стало известно о поставках российскими партнерами газовых турбин Siemens в Крым в нарушение договорных обязательств и в связи с нарушением санкций, наложенных ЕС на этот регион, говорится в заявлении немецкого концерна. Siemens разрывает лицензинные соглашения с российскими компаниями, касающееся поставок оборудования для электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Кроме того, Siemens продаст миноритарную долю в российской компании "Интеравтоматика", которая предлагает продукты и услуги в области систем управления электростанциями. Еще одним ограничением в деятельности немцкого концерна на российском рынке станет, по решению его руководства, прекращение поставок оборудования для электростанций компаниям из РФ, находящимся под контролем государства, до введения новой системы контроля. В заявлении Siemens такж говорится, что у компании есть надежная информация о незаконном перемещении в Крым всех четырех газовых турбин, поставленных для электростанции в Тамани. Siemens продолжит судебное преследование должностных лиц "Технопромэкспорта", ответственных за незаконное перемещение турбин, а также судебный процесс, призванный предотвратить поставки нового оборудования в Крым и обеспечить возврат уже поставленного.