Грачья Арутюнян экстрадирован на родину

Осужденный в РФ гражданин Армении Грачья Арутюнян накануне, 20 июля, экстрадирован на родину – для дальнейшего отбывания наказания в РА в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц от 1983 года. Как передает пресс-служба министерства юстиции РА, после передачи осужденного, согласно ст. 10 указанной Конвенции вынесенный иностранным государством приговор должен быть признан компетентным судом РА. Наказание, назначенное в Государстве вынесения приговора, должно быть приведено в соответствие с наказанием, предусмотренным Уголовным кодексом РА за аналогичное преступление. По своему содержанию это наказание или мера, насколько это возможно, соответствуют наказанию или мере, назначенным приговором, который подлежит исполнению. После признания вынесенного судом РФ приговора и направления на исполнение, в соответствии с внутригосударственным законодательством РА, для отбывания наказания вид исправительного учреждения и место отбывания наказания определяет Комиссия по распределению Уголовно-исполнительного управления Минюста Армении. Напомним, в результате ДТП 13 июля 2013г. на территории «новой Москвы» (под Подольском), при столкновении грузовика и рейсового автобуса, погибли 18 человек, еще около 60 получили ранения различной степени тяжести. Как передавали российские СМИ, сразу после аварии водитель грузовика марки «КамАЗ», гражданин Армении Грачья Арутюнян заявил, что причиной аварии стал отказ тормозов управляемого им автомобиля. 15 июля Г. Арутюняну было предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РФ. А 13 ноября стало известно о возбуждении в отношении Арутюняна второго уголовного дела за использование подложного патента на разрешение трудовой деятельности. Оба дела были соединены в единое производство. Сразу после ДТП суд избрал в отношении Грачья Арутюняна меру пресечения в виде заключения под стражу. Общественный резонанс вызвало и то обстоятельство, что в суд обвиняемого доставили из больницы в женском халате. Отметим, в начале августа 2014 года Троицкий суд Москвы назначил Арутюняну наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и девять месяцев в колонии общего режима за «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а также «использование заведомо подложного документа». Об этом сообщает Panorama.am.