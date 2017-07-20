Адвокат блогера Лапшина не исключил его экстрадиции в Россию

РИА Новости. Экстрадиция блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, приговоренного судом в Баку к трем годам лишения свободы, возможна, в частности в Россию, Израиль или на Украину, заявил РИА Новости его адвокат Эдуард Чернин. "Лапшин может отбывать наказание в другой стране. В частности, это может быть Израиль, Россия и Украина, ведь он является гражданином этих стран. Это позволяют международные конвенции", — сказал адвокат. Он отметил, что оценивает приговор суда как "более чем хороший". Чернин также заявил, что все дальнейшие действия защита предпримет только после согласования с блогером.