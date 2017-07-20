Александра Лапшина приговорили к трем годам тюрьмы

Блогер Александр Лапшин приговорен к трем годам отбывания наказания в колонии общего режима, сообщает haqqin.az.

Напомним, что ранее гособвинитель требовал для Александра Лапшина 6,5 года тюрьмы.

При этом статья 281.2 (призывы против государства) была исключена из обвинительного акта. В суде отметили, что в ходе следственных мероприятий данное обвинение не нашло своего подтверждения.

В итоге Александр Лапшин был признан виновным по статье 318.2 (незаконное пересечение госграницы) и приговорен к трем годам заключения.