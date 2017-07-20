В США Марк Вартанян был приговорен к пяти годам за разработку компьютерного вируса

  • Lragir.am
  • Право - 20 Июля 2017, 10:46
В США гражданин РФ Марк Вартанян был приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество и разработку компьютерного вируса, сообщает Интерфакс со ссылкой на АР.

Вердикт был вынесен судом в Атланте после того, как в марте этого года россиянин был признан виновным в хакерских атаках.

В соответствии с решением суда, Вартанян виновен в разработке и распространении компьютерного вируса, который занимается похищением личной и финансовой информации. По оценкам следствия, ущерб от вируса может составлять около $500 млн.

Вартаняну предстоит остаться за решеткой еще три года: ему будут "засчитаны" два года, которые он провел в тюрьме в Норвегии, откуда был экстрадирован в США в декабре прошлого года, сообщает Новости Армении - NEWS.am

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