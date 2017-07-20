Госпитализированный с ножевыми ранениями психолог Рубен Погосян скончался

Госпитализированный с колото-резаными ранениями руководитель Центра психологических услуг “АЙГ”, психолог Рубен Погосян скончался в больнице в ночь на четверг. Инцидент произошел 17-го июля. Известному в Армении психологу нанесли ножевые ранения в его рабочем кабинете в Ереване. От полученных ранений Рубен Погосян потерял много крови. По предварительным данным, нападавший имел проблемы с психикой.