Известного в Армении психолога Рубена Погосяна ранили ножом в его собственном кабинете

  • Фактинфо, Информационное агентство
  • Право - 19 Июля 2017, 15:22
Руководителю Центра психологических услуг “АЙГ”, психологу Рубену Погосяну нанесли ножевые ранения в его собственном кабинете.

По сведениям “ФактИнфо”, человек, ударивший ножом психолога, долгое время посещал Центр, где ему психологическую помощь оказывал сам Р. Погосян.

Рубен Погосян потерял много крови от полученных колото-резаных ранений. Посетителя обезвредила молодая сотрудница Центра психологических услуг.

Состояние психолога оценивается как крайне тяжелое. В данный он находится в отделении реанимации в бессознательном состоянии.

По предварительным данным, нападавший имел проблемы с психикой.  По данному факту Полиция проводит дознание.  

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