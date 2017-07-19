Известного в Армении психолога Рубена Погосяна ранили ножом в его собственном кабинете

Руководителю Центра психологических услуг “АЙГ”, психологу Рубену Погосяну нанесли ножевые ранения в его собственном кабинете. По сведениям “ФактИнфо”, человек, ударивший ножом психолога, долгое время посещал Центр, где ему психологическую помощь оказывал сам Р. Погосян. Рубен Погосян потерял много крови от полученных колото-резаных ранений. Посетителя обезвредила молодая сотрудница Центра психологических услуг. Состояние психолога оценивается как крайне тяжелое. В данный он находится в отделении реанимации в бессознательном состоянии. По предварительным данным, нападавший имел проблемы с психикой. По данному факту Полиция проводит дознание.