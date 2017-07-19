После Турции задержан глава Сибирского центра «Трансперенси Интернешнл — Россия»

19 июля Станислав Андрейчук, руководитель Сибирского центра «Трансперенси Интернешнл — Россия», был задержан в Барнауле. Он сообщил на своей странице в Facebook о том, что к нему пришли сотрудники полиции и увезли его в отделение. Андрейчук написал, что его задержали под предлогом того, что он участвовал в несогласованном антикоррупционном митинге в Барнауле 8 апреля. «Полиция увезла его для дачи пояснений, составления протокола и передачи дела в суд», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте российского отделения «Трансперенси Интернешнл». В «Трансперенси Интернешнл» задержание Станислава Андрейчука считают незаконным и планируют обжаловать действия полиции: «Мы не считаем, что можно поставить знак равенства между незаконным мероприятием и несогласованным. [...] Исполнение правил, регулирующих порядок публичных собраний не может быть самоцелью и не должно создавать скрытые препятствия для реализации защищаемой свободы мирных собраний. В связи с вышесказанным мы считаем действия полиции в отношении Станислава незаконными и будем обжаловать привлечение его к ответственности». Издание «Медуза» пишет, что задержание Станислава Андрейчука может быть связано с его статьей о предвзятых предвыборных публикациях в газете «Вечерний Барнаул», в которых преимущество отдается кандидатом от «Единой России», сообщает Rfi.