"Айкакан жаманак": Вазгена Хачикяна помиловали?

Президент Армении Серж Саргсян помиловал бывшего начальника Государственной службы социального обеспечения Армении, отбывающего наказание в УИУ "Ванадзор" Вазгена Хачикяна, пишет газета "Айкакан жаманак" со ссылкой на свои источники. По сведениям издания, в ближайшее время Вазген Хачикян будет отпущен на свободу. Приговоренный к 13 годам лишения свободы Вазген Хачикян обратился с прошением о помиловании к президенту еще в 2016 году.