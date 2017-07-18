Офис омбудсмена Армении представил законопроекты, гарантирующие права военнослужащих

Офис омбудсмена Армении на основе изучения жалоб относительно прав военнослужащих разработал и представил пакет законодательных проектов. Как сообщают из офиса омбудсмена, проекты, в частности, касаются гарантирования прав военнослужащих в сфере военной службы. В пакет включены в частности следующие предложения: «исключить назначение „наряда вне очереди” в качестве дисциплинарного наказания», «законодательство закрепить, что с момента участия в служебном расследовании военнослужащий имеет право письменно ознакомиться со своими правами и обязанностями»; «законодательно закрепить случаи, когда призывник по желанию может быть призван в воинскую часть, где срочную воинскую службу несет брат». Указанные проекты представлены в соответствующие госструктуры и правозащитные организации – для получения мнений их представителей.