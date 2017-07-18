Суд в Турции оставил под арестом главу местного отделения Amnesty International

Руководительница турецкого отделения Amnesty International (AI) Идил Эсер и еще пять правозащитников, среди которых один немец и один швед, останутся до окончания следствия в изоляторе временного содержания. Такое решение принял суд в Стамбуле утром вторника, 18 июля. Еще четырех человек отпустили до завершения следственных действий под подписку о невыезде. Все десять правозащитников были задержаны 5 июля во время семинара под названием "Цифровая безопасность и информационный менеджмент". Граждане Германии и Швеции выступали на мероприятии в качестве приглашенных докладчиков. Правозащитникам инкриминируют поддержку некой террористической организации без членства в ней, передает агентство dpa со ссылкой на AI. О какой террористической группировке идет речь, не сообщается.