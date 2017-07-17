Турция запретила въезд более 4 тыс. россиян

Власти Турции внесли в «черный список» 4 тыс. 128 граждан России из-за подозрения в причастности к деятельности запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Сообщение об этом размещено на сайте министерства внутренних дел Турции. Россия занимает третье место в топе стран, граждан которых подозревают в связях с террористами. В этом списке Москву опережают только Саудовская Аравия (7, 5 тыс. человек) и Тунис (4,6 тыс). Для сравнения, среди европейских стран, граждан которых не пустят в Турцию из-за подозрения в связях с террористами лидирует Франция — в запретительном списке турецких пограничников находится 2,6 тыс. граждан этой страны. Второе и третье место занимают Бельгия (1,5 тыс. человек) и Великобритания (1,1 тыс. человек). Всего в этом «черном списке» Анкары 53 тыс. 781 человек из разных стран.

