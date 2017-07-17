В Иране арестован брат президента

В Иране по подозрению в финансовых преступлениях арестован брат президент Хасана Роухани Хуссейн Ферейдун. Об этом в воскресенье, 16 июля, объявил представитель иранского суда. Имя Хуссейн Ферейдун в течение последнего года неоднократно упоминалось в связи с коррупционными преступлениями. В настоящее время в отношении брата иранского президента, а также некоторых «связанных с ним лиц», проводится расследование. Представитель суда подтвердил, что в случае, если Хуссейн Ферейдун внесет определенный законом залог, он может быть выпущен на свободу, но расследование будет продолжено. Хуссейн Ферейдун является не только братом, но и ближайшим советником президента Ирана Хасана Роухани. Именно он представлял свою страну в ходе переговоров по ядерной программе Ирана. Окружение президента считает арест Хуссейна Ферейдуна политической махинацией со стороны оппозиционной консервативной партии. Об этом сообщает RFI.