«Птичка упорхнула»: Севан Ншанян сбежал из тюрьмы

Известный турецкий писатель, журналист, лингвист и публицист армянского происхождения Севан Ншанян, приговоренный в 2014 году к 11 годам и 8 месяцам заключения, сбежал из тюрьмы и покинул страну, передает armenianweekly.com. Согласно информации турецких СМИ, в пятницу Ншанян вышел из тюрьмы открытого типа и не вернулся. В микроблоге писателя в Twitter появилось следующее сообщение: «Птичка упорхнула: желаю того же остальным 80 миллионам». Как известно, в 2014 году Ншанян был приговорен к более чем 11 годам тюрьмы по обвинению в «незаконном строительстве» на территории собственного земельного участка. Он находился в тюрьме с октября 2014 года. Однако по мнению многих представителей интеллигенции, причина заключения Ншаняна под стражу – изданная им книга «Неправильная республика». Об этом сообщает Panorama.am.