Египетские СМИ назвали три возможные причины резни на пляже в Хургаде

Две туристки погибли и четыре получили ранения в результате нападения на пляже одного из отелей египетской Хургады. Как пишет РИА Новости, СМИ рассматривают три версии причин инцидента. 28-летний Абдель Рахман Шаабан, совершивший нападение, может принадлежать к запрещенной во многих странах мира, в том числе в России, группировке "Исламское государство", сообщает новостной портал "Сада аль-Баляд" со ссылкой на источник в органах безопасности Египта. Издание утверждает, что преступник исповедовал идеологию ИГ, а на допросе заявил, что "жил по законам шариата". Сообщается также, что преступник говорит по-немецки и перед нападением общался с иностранцами. В то же время другой египетский интернет-ресурс Elmwatin также со ссылкой на силы безопасности Египта пишет, что нападение могло стать результатом бытовой ссоры, в которой якобы участвовали две женщины — из Египта и Украины. После нее муж обиженной египтянки напал с ножом на обидчицу и ее знакомых. Согласно третьей обсуждаемой в египетских СМИ версии,преступник страдал психическим заболеванием и в момент атаки не осознавал, что делал. Официальные египетские власти свою версию трагедии пока не озвучили, сообщив только, что проводится расследование. Преступник был задержан, он дает показания. Как рассказывают очевидцы, молодой высокий мужчина в джинсах и черной рубашке-поло в пятницу беспрепятственно прошел с соседнего общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где стал беспорядочно нападать с ножом на отдыхавших иностранцев. При этом он якобы кричал египетским туристам, чтобы они отошли подальше. "Мне не нужны египтяне, не вас я ищу", — цитируют очевидцы его слова. Двум гражданкам Германии, которые первыми попались под руку убийце, мужчина нанес тяжелые ранения, женщины позднее скончались в госпитале. Еще четыре туристки (из Армении, Чехии и России) также получили ножевые ранения, но более легкие.