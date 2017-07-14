Прокурор потребовал шесть с половиной лет для арестованного в Баку блогера Лапшина

Прокурор в суде потребовал 6 с половиной лет для арестованного в Баку блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, передает корреспондент РИА Новости из зала Бакинского суда по тяжким преступлениям.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в пятницу продолжился судебный процесс по уголовному делу арестованного в Азербайджане блогера Лапшина. На заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова прокурор выступил с обвинительной речью и потребовал 6 лет и 6 месяцев для Лапшина.

Напомним, гражданин РФ и Израиля Александр Лапшин был задержан в 2016 году на территории Республики Беларусь на основании запроса генеральной прокуратуры Азербайджана.

Азербайджан в 2011 году включил его в “черный список” за посещение Нагорно-Карабахской Республики. Лапшин также критиковал в своем блоге осуществляемую Азербайджаном политику.