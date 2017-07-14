Захарова сообщила об отказе США выдать визы российским дипломатам

Власти США не выдают визы российским дипломатам, которых Москва планирует отправить в США вместо выдворенных в конце декабря 2016 года сотрудников. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге для журналистов. Прямая трансляция брифинга велась на официальной странице министерства в Facebook. «Обе проблемы пока не решены. Отобранные объекты не возвращены. Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену», — отметила Захарова. Власти США предпринимают попытки увязать ситуации «совсем из другой оперы» с ситуацией вокруг дипломатической собственностью в США и высылкой дипломатов, добавила представитель МИД. Такие увязки Захарова назвала «абсолютно неприемлемыми». Если ситуация с дипломатическими дачами и визами для новых сотрудников посольства не изменится в ближайшее время, Москве «придется принимать ответные меры», заявила она. «Чем ответить, есть. Численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне, соответственно, один из напрашивающихся вариантов, помимо чисто симметричной высылки американцев, — просто «уровнять» персонал. Тем более, что под крышей американской дипломатической миссии обитает слишком много сотрудников ЦРУ и разведывательного управления Пентагона», — добавила Захарова. Захарова рассказала о проблемах с визами после того, как сообщила о запланированных на 17 июля двусторонних консультациях в Вашингтоне по проблемам двусторонних отношений. Их проведут замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и старший заместитель госсекретаря США Томас Шэннон, сказала спикер российского дипломатического ведомства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 июля заявлял, что «терпение» Москвы в связи с ситуацией вокруг арестованной дипломатической собственности «на исходе». «Россия не может долго с этим мириться, не оставив без взаимных мер», — предупредил он.

