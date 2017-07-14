СНБ Армении обнародовала новые данные об уголовном деле в отношении Самвела Бабаяна

Следственным управлением Службы национальной безопасности Республики Армения завершено предварительное следствие по уголовному делу в части, касающейся 7 лиц, проходящих обвиняемыми в рамках расследуемого уголовного дела по фактам легализации полученного преступным путем имущества (отмывания денег), а также незаконного приобретения, хранения и перевозки боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр СНБ РА. Следствием установлено, что в июле 2016 года гражданин РА Самвел Бабаян, достоверно зная о наличии у проживающих в РФ знакомых большой партии выведенных из законного обращения и залитых специальной краской, то есть, полученных преступным путем банкнот евро, предпринял меры по их приобретению, искажению посредством химической очистки и обработки их преступного происхождения и введению в дальнейшем в обращение на территории Армении. "Бабаяну в этом деле помогали житель Еревана Карен Кочарян, Андраник Кочарян, житель села Бужакан, обладающий знаниями по химии Жора Закарян. В августе-сентябре 2016 года Самвел Бабаян в качестве первой партии приобрел 100 купюр номиналом в 50 евро, заплатив за них 2900 долларов. Затем Карен Кочарян при посредничестве жителя Еревана Давида Арутюняна организовал перевозку данных банкнот из РФ в Армению на автобусе", - говорится в сообщении. Однако, как отмечается в сообщении, 20 сентября 2016 года банкноты были обнаружены и изъяты сотрудниками СНБ в Ереване. Сообщается, что в рамках расследования другого уголовного дела выяснилось, что Самвел Бабаян, планируя приобрести ПЗРК "Игла", летом 2016 года пообещал жителю Вагаршапата Санасару Габриеляну 50 тыс. долларов, подтолкнув последнего на его незаконное приобретение, перевозку и хранение такого комплекса. Габриелян незаконно приобрел комплекс посредством жителей Вагаршапата Армена Погосяна и Грачья Маиляна, которые поехали в Грузию и договорились о приобретении комплекса за 38 тыс. долларов посредством проживающего там жителя села Вагаршапат Р.А. После доставки в Армению Погосян и Габриелян сфотографировали его, чтобы показать Бабаяну. Самвел Бабаян пообещал заплатить 50 тыс. долларов. 22 марта 2017 года Маилян добровольно сдал оружие СНБ. В тот же день после задержания Габриеляна Самвел Бабаян пытался уничтожить фотографии с изображением оружия и устранить все следы, однако тоже был задержан. Исходя из необходимости обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования, вышеуказанные уголовные дела были объединены в одно производство. На основе совокупности добытых доказательств Самвелу Бабаяну предъявлено обвинение по ч.1 ст. 190 и ч.2 ст. 38-235 УК РА. С него снято обвинение в контрабанде оружия. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено осуществляющему надзор прокурору.